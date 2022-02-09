РИАМО - 9 фев. Подмосковное управление ФАС наложило штраф в размере 500 тыс. рублей на ООО «МЕДСТАРТ» за распространение рекламы по телефону без согласия абонента (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился гражданин и пожаловался на то, что представители компании совершают рекламные звонки на его номер телефона. Свое согласие на получение информации таким способом он не давал.

В России распространение рекламы через СМС или по звонку без предварительного согласия абонента запрещено. За нарушение законодательства предусмотрено привлечение к административной ответственности – штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее компанию «МЕДСТАРТ» уже привлекали к ответственности за распространение спама, поэтому в этот раз штраф составил 500 тыс. рублей.