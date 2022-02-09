РИАМО - 9 фев. Для развития лесопарка «Авангард» в Электростали предоставлен земельный участок площадью 60 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«На сегодняшний день парк «Авангард» в Электростали уже является популярным местом для семейного отдыха и занятий спортом. На любой вкус представлено большое количество развлечений, причем абсолютно в любое время года», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что лесопарк развивается, и согласованные 60 га земли помогут провести дополнительное масштабное благоустройство, еще больше расширить спектр услуг. А это даст возможность привлечь еще больше гостей.

Сейчас в Электростали проходят общественные обсуждения по разработке концепции благоустройства городского парка «Авангард». Жители могут принять участие как в самих обсуждениях, так и в организованном муниципалитетом онлайн-опросе.

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