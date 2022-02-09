РИАМО - 9 фев. В подмосковном Павловском Посаде проведут очистку и дезинфекцию водопроводной сети после обращения жителей домов №№6 и 23 в Интернациональном переулке, где обнаружили личинки комаров на аэраторах смесителей, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее жители Интернационального переулка в Павловском Посаде пожаловались в соцсетях на некачественную воду из-под крана, в которой плавали черви.

«С 9 февраля 2022 года ГУП МО «Энергетик» будут проводиться работы по прочистке системы водоснабжения: промывка ВЗУ (систем водоподготовки), магистральных трубопроводов, промывка вводных узлов с заменой фильтрующих элементов. Со стороны АО «УК «Жилой дом» будут проведены работы по промывке внутридомовых сетей холодного водоснабжения», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, предприятие «Энергетик» проведет дезинфекцию водопроводных сетей и резервуаров для чистой воды с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

После промывки систем водоснабжения пройдет повторный поквартирный обход жителей, у которых обнаружились личинки.

Жителей предупредили, что в период проведения работ могут возникнуть перебои в подаче холодной воды.

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