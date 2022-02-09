РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Житель подмосковного Подольска потерял все свои денежные накопления за год, доверившись мошенникам по телефону, сообщила исполняющая обязанности заместителя прокурора Ольга Бочевер.

В Подольске участились случаи мошенничества. Так, одному из жителей поступило сообщение на мобильный телефон о некой операции с денежными средствами на его банковском счете. В сообщении указывался номер, по которому он услышал женский голос якобы сотрудницы банка. Она заверила его в том, что ему следует зарезервировать средства и следовать ее инструкциям. Так, за один час потерпевший потерял все свои накопления за год.

По данному факту СУ УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует быть бдительными: при поступлении сообщения или звонка сомнительного содержания обязательно проверять полученную информацию. Если родные и близкие звонят или пишут с неизвестного номера и говорят странно глухим голосом, то необходимо перезвонить им по их настоящим номерам.

При поступлении сообщения о неких манипуляциях с банковским счетом, прежде чем звонить по номеру, указанному в нем, нужно позвонить в справочную службу своего банка и узнать там, что не так со счетом.