РИАМО - 9 фев. Директору научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталье Корниенко заочно предъявили обвинение в мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Женщину объявили в международный розыск, сообщает Федеральное агентство новостей.

Осенью 2021 года правоохранители допрашивали Корниенко в качестве свидетеля по делу. После допроса женщина покинула Россию и уехала в Кишинев. Новые открывшиеся обстоятельства уголовного дела изменили статус Корниенко со свидетеля на обвиняемую.

Корниенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Предварительно установлено, что женщина может быть причастна к хищению 20 млн рублей из бюджетных средств, выделенных для федерального проекта «Учитель будущего» в рамках нацпроекта «Образование».

Другими фигурантами преступления являются экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев.