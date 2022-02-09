РИАМО - 9 фев. Британский портал Inside the Games сообщил о проблемах с допинг-тестированием у одной из российских фигуристок, выступающих на Олимпиаде. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что пока делать какие-либо заявления по этому поводу преждевременно, сообщает Nation News.

Телеведущий призвал дождаться официальных результатов тестирования. По его мнению, сейчас делать какие-либо заявления по этому поводу не имеет смысла.

«Мы ждем официальной информации. Если это правда, то очень плохо, мягко говоря. Поэтому ждем официальной информации, сейчас добавить нечего. Но ситуация непростая», – заявил Губерниев.

Он добавил, что негативный исход ситуации не нужен никому.

Ранее фигуристы из России одержали победу на командных соревнованиях на Олимпийских играх. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, но ее отложили.