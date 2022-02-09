РИАМО - 9 фев. Врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров отказался комментировать информацию о возможном обнаружении допинга у российского фигуриста на Олимпиаде, сообщает Nation News.

По словам Озерова, у него нет информации об обнаружении положительных результатов анализов на допинг у россиян.

Ранее стало известно, что откладывается награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх. Издание Inside The Games сообщило, что это связано с выявлением подозрительного допинг-теста у российского фигуриста.

Имя спортсмена не сообщается. Известно, что в командном соревновании выступали Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева.

Если информация о допинге подтвердится, то россиян могут лишить золотой медали.

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