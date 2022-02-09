РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В Подольске вынесли приговор рецидивисту за ограбление женщины, он украл у пострадавшей мобильный телефон на ж/д станции, сообщила старший помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Вечером 21 сентября 2021 года женщина со своим знакомым возвращалась в Подольск на электричке. В вагоне разговорилась с подсудимым и его другом, поделилась с ними зарядным устройством для телефона. Вышли все вместе на станции Львовская. У попутчиков созрел план по хищению телефона у женщины. Как только потерпевшая зашла за угол павильона на станции, ранее судимый мужчина, не обращая внимания на попутчика потерпевшей, подбежал к ней, схватил за руки, а второй выхватил из ее рук телефон, после чего оба скрылись.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Личность одного из нападавших установили сразу же. Он полностью признал свою вину и вернул похищенный телефон, который отдали его законной владелице. Также возместил потерпевшей причиненный ущерб, полностью признал вину, принес ей извинения. Второй нападавший от органов следствия скрылся и в настоящее время находится в розыске.

1 февраля Подольский городской суд вынес приговор обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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