РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Иностранцы в 2021 году совершили на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» на 18,2% больше преступлений, чем годом ранее, сообщил начальник ведомства Евгений Романцев в среду на заседании местного совета депутатов.

«234 преступления они совершили. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами Республики Узбекистан — 43, Беларуси — 42, Киргизии — 37, Таджикистан — 32, Украины — 27», — уточнил Романцев.

Он добавил, что усиленное внимание сейчас уделяют допуску иностранных граждан к трудовой деятельности. На улице Преображенская работает специализированный кабинет, в котором иностранцев ставят на учет в централизованную базу.