РИАМО - 9 фев. В Подмосковье с каждым годом растет интерес к хоккею. Регион является лидером по количеству подготовленных в областных спортшколах девушек-хоккеисток, заявил директор подмосковной Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Максим Бурцов.

В Подмосковье работают 77 крытых ледовых арен. Они очень востребованы. Популярностью пользуются уличные катки, в этом году их 760, из них 579 — это хоккейные коробки.

«Из общего числа любителей хоккея 6656 человек занимаются в спортивных учреждениях. На территории области функционируют 30 спортивных школ. Около 400 спортсменов — это девушки. Московская область - лидер в подготовке спортсменок, именно девушек», - сказал Бурцов.

Он отметил, что 10 воспитанниц подмосковной Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею выступают в составе женской национальной сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

В Подмосковье есть 2 женские хоккейные профессиональные команды, в основном они формируются из числа учениц Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

Также в регионе есть 5 мужских профессиональных команд: 3 команды молодежной хоккейной лиги, 1 команда высшей хоккейной лиги и 1 команда континентальной лиги.

В Подмосковье проводятся различные хоккейные матчи. В разных округах проходит матчи Ночной хоккейной лиги. Ежегодно 50 команд региона принимают участие во Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Растет число жителей, играющих в хоккей.

«В 2019 году регулярно занимались порядка 34,5 тыс. человек, в 2020 - почти 37 тыс., в 2021 - около 38 тыс. человек», - уточнил Бурцов