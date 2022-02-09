РИАМО - 9 фев. ООО «МСК-НТ» оштрафовано за систематический срыв графика вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Сумма штрафа составила почти 4,8 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Компания регулярно допускала нарушения по оперативности вывоза ТКО в городском округе Подольск. В ближайшее время штраф за несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов вырастет с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей с каждой контейнерной площадки. Если подобная ситуация повторится, контракт с регоператором будет расторгнут.

Сейчас специалисты Госжилинспекции Подмосковья начали процедуру перерасчета платежей для жителей, которые жаловались на нарушения со стороны ООО «МСК-НТ».

Согласно предписанию, возврат средств жителям будет выполнен по 3 175 лицевым счетам. Сумма перерасчета составит около 1,4 млн рублей, средства должны вернуться к гражданам до 10 апреля.

Кроме того, регоператор был оштрафован за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. В 2021 году ООО «МСК-НТ» уже возвращал средства за оплату обращения с ТКО в Подольске. Тогда сумма составила 4 447 175 рублей.

Руководство компании было предупреждено об ответственности за недобросовестное обращение с ТКО. Отмечается, что подобная мера будет распространяться на всех региональных операторов, которые допустят нарушения условий контрактов.