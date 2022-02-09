РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. Ремонт в поликлинике в селе Петрово-Дальнее в подмосковном Красногорске планируют завершить в феврале, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

«Скоро поликлиника села Петрово-Дальнее станет более уютной и красивой. В рамках президентского проекта «Здравоохранение» проводим там текущий ремонт коридора и кабинетов 2-го этажа», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

В ремонтируемых помещениях меняют окна, делают стяжку пола и напольное покрытие, обновляют системы электроснабжения, кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения.

«Ход работ и соблюдение графика проверил лично – в условиях повышенной нагрузки на всю сферу медицины, а особенно на первичное звено, сроки открытия не должны затягиваться. Как заверили подрядчики, возобновить прием пациентов в чистых и светлых помещениях в поликлинике смогут уже в этом месяце», – заключил Волков.