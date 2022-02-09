РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. По сравнению с 2020 годом число дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории обслуживания Люберецкого ГИБДД в 2021 году, сократилось на 5,4%, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Всего произошло 175 крупных ДТП. Зафиксировали рост погибших, возросло с 12 на 14 человек. Гибели детей в 2021 году не допущено», — сказал Романцев.

Он поблагодарил депутатов местного совета и главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого за совместную работу. Также Романцев отдельно отметил работу депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско. С его помощью удалось распечатать 10 тыс. информационных листовок о дистанционном мошенничестве.