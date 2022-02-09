РИАМО - 9 фев. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что не стоит доверять журналистам издания Inside The Games, которые сообщили о допинге у российского фигуриста, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что доверять всегда нужно только проверенным и официальным источникам. В частности, Олимпийскому комитету России.

«И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», – сказал Свищев.

Международный олимпийский комитет (МОК) расследует ситуацию с подозрительным допинг-тестом фигуриста из РФ. Если информация про допинг подтвердится, то сборную России могут лишить медали Олимпиады.

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