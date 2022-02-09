РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Недвижимое имущество на улице 3-е Почтовое Отделение в Люберцах из федеральной собственности передали городскому округу, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров в среду на заседании местного совета депутатов.

«Мы проводим работы по передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность имущества, которое необходимо для исполнения муниципальных полномочий. Один из таких объектов — это котельная», — сказал Сыров.

Он отметил, что из-за работы котельной существуют проблемы с отоплением в расположенных рядом домах.