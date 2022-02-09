РИАМО - 9 фев. Музей-заповедник А.С. Пушкина в Московской области вместе со всеми пушкинскими музеями страны проведет традиционную акцию «У зажженной свечи», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Проведение акции запланировано на 10 февраля. В 14:45 пройдет минута молчания, затем к памятнику поэту возложат цветы, а все желающие смогу прочитать запомнившиеся стихи поэта.

Традиционно 10 февраля все пушкинские музеи в России работают в режиме «открытых дверей», среди них и дворец усадьбы Вяземы, усадебный дом в Захарове.

Поединок между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом состоялся 27 января 1837 года за Черной речкой под Петербургом. 2 дня спустя, 29 января (10 февраля по новому стилю), поэт умер.