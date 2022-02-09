РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Спасатели «Мособлпожспаса» продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед, в Балашихе в ходе очередного профилактического рейда спасатели измерили толщину льда и предупредили рыбаков об ухудшении состояния льда в связи с потеплением, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в ближайшие дни в Подмосковье ожидается плюсовая температура, которая снова превратит лед водоемов в рыхлую массу. Под воздействием тепла снег, покрывающий поверхность водоемов, тает, и лед начинает прогибаться под его весом.

«Из трещин, майн, рыбацких лунок вытекает вода, которая смачивает нижний слой снежной массы. Ночной мороз прихватит этот слой и образуется водно-снеговой лед, который имеет очень хрупкую структуру. Выходить на такой лед крайне опасно», - сказал Пестов.

В ходе рейдов спасатели напомнили рыбакам о признаках непрочного льда, порекомендовали избегать тех участков водоемов, где надежность ледового покрытия вызывает хоть малейшее сомнение, рассказали об основных способах самоспасения в случае провала под лед.

Пестов уточнил, что в настоящий момент 20 мест в регионе вызывают опасение из-за ненадежного ледового покрытия, которое за сутки потеряло около сантиметра толщины.

Согласно данным мониторинга, не подходят для подледного лова следующие водоемы: реки Клязьма и Воря в Богородском городском округе, Москва-река в Бронницах, Коломне и Жуковском, река Пахра в Домодедове, Волга в Дубне и Ока в Луховицах. Около 2 см потерял лед на реке Истре в одноименном городском округе. Теперь его толщина составляет менее 7 см. По-прежнему многие участки реки Оки в Кашире сомнительны для посещения, так как ледовая поверхность промерзла очень неравномерно.

Москва-река и Пахра в Ленинском и Раменском городских округах не рекомендованы для посещения, ненадежный лед на Оке в Серпухове и Ступине, на озере Черное в Солнечногорске. Лед озера Южное в Черноголовке, озера Святое в Шатуре и реки Рузы в Шаховской промерз неравномерно и имеет рыхлую, ненадежную структуру.