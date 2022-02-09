РИАМО - 9 фев. В Москве почти полностью завершились работы по выносу инженерных коммуникаций на стройплощадке отстойно-ремонтного корпуса в рамках основного этапа строительства электродепо «Южное», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На стройплощадке электродепо «Южное» близятся к завершению работы по выносу инженерных коммуникаций. На сегодняшний день уже окончен вынос существующей тепловой сети, к концу февраля будет завершен вынос водопровода», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что параллельно с выносом инженерных коммуникаций на стройплощадке ведутся работы по устройству монолитных конструкций новых зданий.

«В настоящий момент на территории депо развернуто строительство отстойно-ремонтного и административно-бытового корпусов», - отметил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является оператором программы развития московского метро) Юрия Кравцова, устройство монолитных конструкций нулевого цикла зданий отстойно-ремонтного и административно-бытового корпусов выполнено уже на 40%.

По словам Кравцова, сейчас на стройплощадке продолжается монтаж металлоконструкций здания отстойно-ремонтного корпуса. В то же время устройство свайного основания верхнего строения пути выполнено уже на 20%.

Строящееся электродепо «Южное» предназначается для обслуживания подвижного состава Замоскворецкой линии метро. Площадь отстойно-ремонтного корпуса составит 38 тыс. кв. м. Всего на территории общей площадью 13,6 га предполагается возведение 33 зданий и сооружений различного производственного назначения.

Электродепо являются важной составляющей развития сети метрополитена. Они обеспечивают бесперебойную работу как действующих, так и новых линий Мосметро. За последние 10 лет в столице с участием холдинга «Мосинжпроект» было построено и реконструировано 11 электродепо. Сейчас в Москве реконструируют и возводят шесть электродепо.