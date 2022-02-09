РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 фев. В подмосковном Королеве за три дня вывезли более 5,5 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

Коммунальные службы в Королеве ежедневно работают в усиленном режиме из-за большого количества осадков. На уборку дорог и тротуаров ежедневно выходят около 70 единиц техники и порядка 150 рабочих. Только за последние три дня городским предприятием «Автобытдор» вывезено свыше 5,5 тыс. кубометров снега.

Во дворах снег и наледь ежедневно убирают 66 единиц специализированной техники и около 400 сотрудников городских управляющих компаний. Для очистки крыш привлечено более 50 кровельщиков и альпинистов. Особое внимание уделяется обращениям жителей, поступающим в ЕДС, Добродел, социальные сети.

Приоритетом при уборке являются подходы к подъездам домов и социальным объектам, остановки общественного транспорта, тротуары.