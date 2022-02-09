РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 фев. В Щелковском историко-краеведческом музее 12 февраля пройдут сборные экскурсии по выставкам «Женский образ в советском и российском фарфоре» и «Щелково в 1917-1986 годах», сообщается на сайте музея.

В 11:00 пройдет экскурсия по выставке «Женский образ в советском и российском фарфоре», где представлены фарфоровые статуэтки советского и постсоветского периодов. Выставка объединила произведения искусства Ленинградского фарфорового завода (в настоящее время – Императорский фарфоровый завод), Дулевского фарфорового завода, фарфоровых заводов Вербилок и Гжели, Конаковского фарфорового завода, Коростенского и Киевского фарфоровых заводов.

В 15:00 пройдет сборная экскурсия «Щелково в 1917-1986 годах», где можно посмотреть уникальные экспонаты принадлежавшие жителям Щелкова той эпохи.

Стоимость экскурсий – 100 рублей, подробную информацию можно узнать на сайте: http://museum-schel.ru.