РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. В подмосковном Красногорске 10 февраля откроют две аптеки, в которых льготники смогут получать лекарства, сообщает пресс-служба первой городской больницы.

Аптеки ГБУ МО «Мособлмедсервис» откроются в поликлинике Красногорской горбольницы №1 по адресу: улица Карбышева, дом 4 и в филиале «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов, дом №4А. Они будут работать с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00. Там пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут по рецепту получить необходимые препараты бесплатно или со скидкой 50%.

С 2022 года все рецепты оформляются в электронном виде и автоматически попадают в систему льготных аптек. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить электронный рецепт на приеме у врача. Для получения лекарственных средств в подмосковной государственной аптеке «Мособлмедсервис» необходимо будет назвать сотруднику аптеки свое полное имя или номер полиса ОМС или номер СНИЛС. Также остаются бумажные рецепты. Врачи оформят их по желанию пациента.

Пациенты с хроническими заболеваниями и получающие длительную терапию для выписки лекарственных препаратов на льготной основе могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления. В поликлинике КГБ №1 - в кабинет №102, в филиале «Октябрьская» - в кабинет №8, в филиале «Изумрудные холмы» - в кабинет №107А, в филиале «Петрово-Дальнее» - к участковому терапевту.

Категории граждан, а также перечень заболеваний, дающих право на получение льготных лекарств, содержатся в постановлении правительства РФ от 30 июля 1994 года №890.

Лекарства, которые можно получить бесплатно или со скидкой, включены в федеральный и региональный списки, которые утверждаются ежегодно.