РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов доставил продуктовый набор от волонтерского штаба вдове ветерана Великой Отечественной войны 92-летней Марии Усковой из микрорайона Заря Балашихи, сообщает пресс-служба парламентария.
Ускова рассказала, что после ухода супруга год назад она практически не выходит из дома – сказывается и возраст – 92 года, и общее состояние здоровья. Ефимов пожелал женщине крепкого здоровья и уточнил, чем еще может помочь.
Областной депутат сказал, что обратится в управляющую компанию.
«Капитально, конечно, по зиме кровлю не отремонтируют. Но сейчас можно хотя бы убрать снег и посмотреть, насколько сложна протечка и можно ли ее устранить, хотя бы временно», – отметил Ефимов.
На момент выхода материала управляющая компания, обслуживающая микрорайон Заря, очистила от снега кровлю дома по ул. Ленина, 1/7, в котором проживает вдова фронтовика.
Волонтерский штаб «Единой России» работает в будние дни с 9:00 до 18:00. Позвонить можно по телефону: 8(495)522-50-19.
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