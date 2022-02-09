РИАМО - 9 фев. В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 1528 человек с коронавирусом. Это на 2,5% меньше, чем днем ранее, сообщает городской оперштаб.

За сутки в столице выявили 11 521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время на аппаратах ИВЛ в городских больницах находятся 614 человек. Врачи смогли вылечить еще 25 936 пациентов, 82 человека спасти не удалось.

С начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 2 535 756 случаев инфицирования Covid-19. Побороли заболевание 2 094 533 человека, жертвами инфекции стали 39 684 пациента.

Единственным эффективным способом защиты от опасной болезни по-прежнему остается вакцинация. Прививку одной из отечественных вакцин можно сделать в пунктах при поликлиниках и в общественных местах.

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