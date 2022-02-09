РИАМО - 9 фев. В столице в 2021 году обновленный дизайн был выполнен в трех районных центрах госуслуг, еще один офис с новым дизайном был открыт в 2022 году. Офисы оформили в соответствии с требованиями стандарта комфорта центров «Мои документы», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В центрах госуслуг «Мои документы» не только регулярно увеличивается перечень доступных услуг, но и проходит обновление, чтобы сделать пребывание граждан в них более комфортным.

«Центры в Тропарево-Никулино и Отрадное переехали в новые удобные помещения, МФЦ районов Западное Дегунино и Алексеевский принимают москвичей после капитального ремонта. В офисах горожан встречает современный интерьер, пространства помещений разделены на функциональные зоны, созданы еще более комфортные условия для маломобильных жителей», – отметила Ракова.

Кроме того, флагманские отделения появились в Юго-Восточном и Северном административных округах. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, еще один флагманский центр госуслуг появится в Северо-Западном округе. В планах и проведение ремонта в 26 офисах «Мои документы».

Обновленные районные центры госуслуг выполнены в узнаваемом стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений. В офисах усовершенствовали отделку, мебель, системы вентиляции, кондиционирования и центрального отопления.

В каждом центре госуслуг гражданам предоставляются дополнительные удобства. Так, посетители офисов могут воспользоваться копировальным аппаратом, фотокабиной для моментальной печати фото на документы, платежными терминалами, детским игровым уголком, вендинговым аппаратом с кофе и закусками.

Во всех офисах выделены отдельные кабинеты или окна приема и санитарные комнаты для маломобильных граждан. Для людей с нарушениями зрения установлены таблички с использованием шрифта Брайля. Слабослышащие граждане могут воспользоваться сервисом видеоудаленного перевода на русский жестовый язык.

В центрах гражданам оказываются свыше 280 госуслуг, 98% из них предоставляются по экстерриториальному принципу. Офисы работают с 08:00 до 20:00, а флагманы и дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.