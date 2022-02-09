РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. Большой современный детский сад на 320 малышей появится восточнее деревни Погорелки в городском округе Мытищи в 2023 году. В настоящее время завершено проектирование объекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад будет построен по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств.

«Завершено проектирование детского сада, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», - сказал глава областного минстроя Владимир Локтев.

По его словам, при проектировании учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей.

Детский сад будет рассчитан на 13 групп детей от 1,5 до 7 лет. Здесь появятся просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, необходимые складские, технические и вспомогательные помещения. Общая площадь трехэтажного здания составит 4,3 тыс. кв. м.

На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, также проведут благоустройство и озеленение.

Ввод в эксплуатацию детского учреждения намечен на 2023 год.