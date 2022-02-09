РИАМО - 9 фев. На Калужско-Рижской линии столичного метро задержали мужчину, который сообщил о ложной угрозе на станции «Теплый стан», сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Полицейские быстро среагировали на вызов, в вестибюле станции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.
Во время проверки станции метро не было найдено предметов, которые представляют опасность. Информация о возможной угрозе не подтвердилась. Объяснить мотивы своего поступка 34-летний задержанный не смог.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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