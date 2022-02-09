РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 фев. Жители частных домовладений Щелкова могут ознакомиться с графиком техобслуживания газового оборудования на 2022 год как онлайн, так и на сайте «Мособлгаза», сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Для того, чтобы ознакомиться с графиком, нужно зайти на сайт «Мособлгаза» https://mosoblgaz.ru/abonents/#addressSearch и в адресной строке указать адрес домовладения и нажать кнопку «найти».

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год, что позволяет контролировать степень изношенности газового оборудования и предупредить большинство аварийных ситуаций.