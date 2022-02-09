РИАМО - 9 фев. Мужчина напал на 2 контролеров на перроне МЦК и несколько раз ударил одного из сотрудников. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Нападение произошло в январе этого года на платформе станции МЦК «Балтийская». В состоянии опьянения мужчина препятствовал работе инспекторов.

Он несколько раз ударил одного из контролеров по голове, в том числе стеклянной бутылкой. Увидев приближающихся работников службы безопасности, злоумышленник поспешил скрыться.

Позже правоохранители установили его личность и задержали. В отношении дебошира возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти по части 1 статье 318 УК РФ.

В учреждении напомнили, что контролеры носят с собой видеорегистраторы, которые фиксируют все действия как самого сотрудника, так и пассажиров. При возникновении спорных ситуаций записи передаются в суд.