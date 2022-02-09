РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев рекомендовал сотрудникам полиции уделить большое внимание работе с ранее осужденными лицами, а также жителями, состоящими под административным надзором. Об этом он сообщил на заседании совета депутатов в среду.

На территории обслуживания ведомства под административным надзором находятся всего 160 человек.

«Четверо из них осуждены за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних», — сказал Романцев.

Он также отметил, что несовершеннолетними или с их участием совершено 42 преступления.

«Необходимо вести профилактическую работу с семьями и общеобразовательными учреждениями», - заключил Романцев.