РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев рекомендовал сотрудникам полиции уделить большое внимание работе с ранее осужденными лицами, а также жителями, состоящими под административным надзором. Об этом он сообщил на заседании совета депутатов в среду.
На территории обслуживания ведомства под административным надзором находятся всего 160 человек.
«Четверо из них осуждены за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних», — сказал Романцев.
Он также отметил, что несовершеннолетними или с их участием совершено 42 преступления.
«Необходимо вести профилактическую работу с семьями и общеобразовательными учреждениями», - заключил Романцев.
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