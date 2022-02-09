РИАМО - 9 фев. После массового ДТП на персечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в столице правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. По факту аварии уголовное дело возбуждено по ч. 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ДТП участвовали 9 автомобилей. 4 человека, в том числе предполагаемый виновник аварии, получили травмы. Врачи диагностировали множественные переломы и тяжелые сочетанные травмы у троих пострадавших.

Одним из участников массового ДТП стал миллиардер Алексей Шепель. В момент аварии он находился в автомобиле Mercedes и получил травмы.

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