РИАМО - 9 фев. Большая часть заболевших коронавирусом по всему миру инфицирована штаммом омикрон, в России этот показатель составляет 70%, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В России и в мире ситуация складывается примерно одинаково. На вчерашнее число в 184 странах доминирующим штаммом среди всех коронавирусов, которые циркулируют, является омикрон», - рассказал Горелов.

Он добавил, что в России 70% инфицированы омикрон-штаммом, а оставшиеся 30% - другой мутацией вируса.

По его словам, омикрон-штамм зарегистрирован в 84 субъектах страны. Исключением является Чукотка.

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