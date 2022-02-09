РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Подольский суд приговорил женщину к 1,6 годам лишения свободы условно за то, что она похитила 100 тыс. рублей с кредитной карты своей матери, сообщила старший помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Пенсионерка, воспитывающая 11-летнюю внучку, оформила кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей на черный день. Ее дочь взяла сим-карту матери, вставила ее в свой телефон, зашла в приложение СбербанкОнлайн и отключила уведомления об операциях по карте. Она получила возможность тайно от матери распорядиться кредитными деньгами. Перевела часть денег на свой счет, а также на банковские карты тем, у кого ранее занимала деньги на жизнь.

В один из дней потерпевшей поступил звонок из Сбербанка с напоминанием внести денежные средства на кредитную карту. Пенсионерка пришла в банк и узнала о том, что все кредитные деньги похитила родная дочь.

7 февраля Подольский городской суд вынес обвиняемой приговор за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба).

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.