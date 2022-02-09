РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Жителя подмосковного Подольска приговорили к 4 годам лишения свободы за сбыт наркотических средств, сообщил помощник подольского городского прокурора, юрист 2 класса Иван Федоров.

Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении жителя округа, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств.

5 октября 2021 года он через закладку незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство из растения конопля - гашиш. На следующий же день он сбыл приобретенное за 1500 рублей, массой 220 мг, а еще через день в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УМВД России по Подольску, сбыл данное вещество массой 410 мг еще раз тому же гражданину.

Обвиняемому был вынесен приговор за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (совершение незаконного сбыта наркотических средств), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.