РИАМО - 9 фев. В Подмосковье массовым лыжным спортом занимаются более 1 млн человек, поэтому важно создавать в регионе необходимую инфраструктуру, заявил заместитель председателя комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.
«В Московской области занимаются лыжными гонками в какой-то мере более 1 млн человек. Это очень важная сфера», - заявил Легков
Он отметил, что важно развивать и организованные лыжные трассы, и «народные», обустраивать там раздевалки, пункты питания и проката.
На территории Московской области находятся 169 лыжных трасс, их общая протяженность составляет 557 км. Большинство – в землях лесного фонда.
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