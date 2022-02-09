РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Количество преступлений общеуголовной направленности за 2021 год на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» увеличилось на 1,3% по сравнению с 2020 годом, сообщил в среду на заседании местного совета депутатов начальник ведомства Евгений Романцев.

«По итогам 2021 года, на 1,3% больше зарегистрировано преступлений общеуголовной направленности. Было зарегистрировано 3 601 преступление», — сказал Романцев.

Он добавил, что благодаря предупредительным мерам сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Число убийств снизилось на 57%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 21,5%, изнасилований — на 71%.

«Основные силы полиции направлены на борьбу с имущественными преступлениями. В прошлом году сократилось количество разбойных нападений на 50%», — уточнил Романцев.

По его словам, практически на 40% снизилось число краж транспортных средств. За прошедший год увеличилось число грабежей и кражи чужого имущества.

«В 2021 году произошел значительный рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Совершено 728 преступлений, рост составил практически 82% по сравнению с 2020 годом, когда было совершено 401 преступление», — подчеркнул Романцев.

Начальник МУ МВД России «Люберецкое» предупредил жителей, что дистанционные мошенники звонят под видом сотрудников банков, правоохранительных органов или от имени родственников и требуют деньги, а также персональные данные.

По итогам 2021 года, выявлено 600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Романцев добавил, что число уличных преступлений снизилось на 11%.