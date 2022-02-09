РИАМО - 9 фев. Основной объем работ по строительству здания Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках будет выполнен к концу марта. Открытие центров для спортивных федераций состоится уже в первой половине 2022 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Здание приобретает завершенный облик. Внутренние отделочные работы на будущем Международном центре самбо и бокса завершены на 70%, идут поставки технологического оборудования – спортивных тренажеров, мебели, уже завезены кресла в будущий зрительный зал блока бокса», - рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов Агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что фасадные работы на объекте выполнены более чем на 90%. Сейчас в здании завершается остекление, устройство фибробетонных панелей, а также устройство и обрамление медиаэкрана, который станет одной из отличительных особенностей проекта.

Отмечается, что суммарная площадь фасадов здания составит около 23 тыс. квадратных метров.