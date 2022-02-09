РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 фев. Общественники в подмосковном Королеве проверили аптеки на наличие лекарств, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинговая группа муниципальной Общественной палаты проверила в аптеках округа наличие лекарственных препаратов, применяемых для профилактики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, антибиотиков, жаропонижающих, противовирусных средств, антикоагулянтов. Мониторинг был проведен в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты в период пандемии.

В частности, общественники проверили аптеку «Подорожник» на проспекте Космонавтов, 37, и аптеку «Диалог» на проспекте Космонавтов, 4Г.

«В этих аптечных пунктах все лекарственные препараты, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, включая омикрон-штамм, имеются в достаточном количестве. Дефицита средств индивидуальной защиты нет», - сказала Корнеева.

Проверяющие не выявили на объектах нарушения санитарных норм. Исключением явилась аптека «Диалог», где проверяющие рекомендовали обновить социальную разметку.