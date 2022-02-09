РИАМО - 9 фев. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить число SIM-карт, продаваемых в одни руки. Письмо с инициативой было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет в среду газета «Известия».

Матвейчев считает, что одному гражданину нужно разрешить приобретать не более 3 SIM-карт совокупно у всех операторов мобильной связи. Для контроля за выполнением требования предлагается создать единую информационную систему операторов.

На протяжении нескольких лет в России усиливают контроль в сфере услуг мобильной связи. С 2014 года оформление SIM-карт возможно только с указанием паспортных данных. С 2018 года операторов обязали отказывать в предоставлении услуг абонентам, которые так и не прошли идентификацию.

С 2021 года операторы должны вносить данные об абонентах в государственную базу.

Предложение депутата Госдумы оценили не все коллеги и эксперты, некоторые сочли его бессмысленным.

«Надо понимать, что если SIM-карта мошенниками каким-то образом отрабатывается и потом, условно говоря, выкидывается, то никто не будет мешать иметь десять маргиналов, на которых оформляется тридцать SIM-карт. А через неделю они отказываются от тех номеров и оформляют новые», - объяснил зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.