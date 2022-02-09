РИАМО - 9 фев. Следственный комитет России на своем канале в Youtube опубликовал видео нападения на магазин в подмосковной Истре.

ЧП произошло в ночь на среду. Граждане соседнего государства ворвались в магазин с битами и избили кассира, а также еще двух человек – мужчину и женщину. От полученных травм продавец-кассир умерла. Остальные два человека были госпитализированы. Четверых подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

На кадрах видно, как мужчины в масках ходят по помещению. На полу лежит тело человека, через которое они переступают. Затем налетчики открывают сейф и достают оттуда деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено прокуратурой Московской области на контроль.