РИАМО - 9 фев. На территории Московской области за три года будет построено и модернизировано более 100 объектов водоснабжения, работы будут проведены в рамках реализации губернаторской программы «Чистая вода», сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

По его словам, в своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев особое внимание уделил вопросам развития ЖКХ региона, в том числе реализации программы «Чистая вода».

«Работы по улучшению качества питьевой воды у нас запланированы вплоть до конца 2024 года. В актуальный план работ регионального министерства ЖКХ входит строительство и модернизация более 100 объектов водоснабжения, которые будут снабжать чистой питьевой водой жителей городских округов Чехов, Можайский, Пушкинский, Богородский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, Серпухов, Орехово-Зуевский, Талдомский, Солнечногорск, Волоколамский, Люберцы, Воскресенск, Дмитровский, Мытищи, Богородский, Егорьевск, Одинцовский. Общий объем финансирования составит 8 млрд рублей, половина средств будет направлена из федерального бюджета в рамках президентской программы», – отметил Хромушин.

По его словам, в нынешнем году качественную и питьевую воду получат еще более 77 тыс. жителей.

«За истекшие две недели блок ЖКХ выработал эффективный план работ на 2022 год, в целом понятно, как его реализовывать, в приоритете на этот год у нас - дополнительно дать чистую питьевую воду жителям городских округов Лотошино, Можайский, Пушкинский, Солнечногорск, Талдомский. В Пушкино мы уже приступили к проектированию объектов водоснабжения», – добавил Хромушин.

Он пояснил, что всего в нынешнем году в эксплуатацию введут более 30 объектов водоснабжения, а за несколько прошедших лет качество водоснабжения было улучшено для более 2 млн жителей, проживающих в 48 городских округах Подмосковья. Также были построены и модернизированы более 400 объектов водоснабжения, в том числе новых водозаборных узлов, станций водоочистки и водоподготовки.

По уровню обеспеченности населения чистой питьевой водой Подмосковье стабильно занимает 5-е место среди 18 субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), заключил вице-губернатор Евгений Хромушин.