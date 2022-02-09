РИАМО - 9 фев. В Москве за прошедшие сутки умерли 82 пациента, у которых подтвердился коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 39 684 человека, сообщает городской оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили 11 521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить еще 25 936 пациентов.

За время пандемии в столице зарегистрировали 2 535 756 случаев инфицирования. С болезнью уже справились 2 094 533 москвича.

Защитить свое здоровье от тяжелого заболевания можно с помощью вакцинации. Прививка сделает организм менее уязвимым к инфекции. Через полгода необходимо также пройти ревакцинацию.

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