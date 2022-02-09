РИАМО - 9 фев. Столичные врачи вылечили еще 25 936 пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом. За период пандемии заболевание в Москве побороли 2 094 533 человека, сообщает городской оперштаб.

За минувшие сутки в Москве выявили 11 521 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев составляет 2 535 756.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что в поликлиниках столицы практически нет очередей. В среднем на визит к врачу отводится 40 минут.

Градоначальник также отметил, что в течение прошлой недели в Москве снизилось количество новых выявляемых случаев Covid-19. Ожидается, что на текущей неделе снижение показателей продолжится.