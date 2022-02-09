РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки на территории России умерли 669 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 337 390 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в РФ выявили 183 103 новых случая заражения, победить болезнь смогли 97 163 россияна. С начала пандемии в стране выявили 13 330 769 случаев заражения, 10 803 305 пациентов выздоровели.

В России отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Это связано с распространением омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса гораздо заразнее, но в большинстве случаев переносится легче.

При этом вакцинацией пренебрегать врачи не советуют. Только вакцинация может сохранить здоровье и спасти жизнь в период пандемии.