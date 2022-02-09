РИАМО - 9 фев. На сайте «МВД медиа» опубликовано видео, на котором видны приезжие, подозреваемые в налете на магазин в селе Новопетровское в городском округе Истра.

На кадрах видно, как молодые люди – граждане другого государства – дают показания.

«Предварительно установлено, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин, расположенный в селе Новопетровское, и, используя деревянные рукоятки от топора, избили кассира и управляющую. Похитив денежные средства из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что также злоумышленники избили мужа одной из пострадавшей, который забирал свою жену с работы. Налетчики прокололи шины его авто и скрылись с места преступления.

От полученных травм кассир скончалась на месте, управляющая магазином и мужчина госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью, ЧП произошло в ночь на среду. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой региона.

По данным СМИ, ЧП произошло в одном из магазинов сети «Пятерочка».