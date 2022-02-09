РИАМО - 9 фев. За сутки число выздоровевших Covid-пациентов в Подмосковье увеличилось на 6 369 человек и достигло 680 559 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Московской области выявили 857 369 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 11 956 случаев подтвердилось за прошедшие сутки.

Жертвами заболевания в регионе стали 13 665 человек, из них 35 ковидных пациентов скончались в минувшие сутки. В больницы области за сутки отправили 986 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Сдать ПЦР-тест на коронавирус в областных медучреждениях можно бесплатно при наличии симптомов ОРВИ или рекомендации врача. Результаты исследования придут в СМС-сообщении.

Вместе с тем в Московской области продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. Прививки также делают бесплатно.

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