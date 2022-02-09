РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки в России подтвердили еще 183 103 новых случая заражения коронавирусом, это новый суточный рекорд. С начала пандемии в стране подтвердили 13 330 769 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее Минздрав РФ выпустил приказ, в соответствии с которым с 21 февраля россияне смогут получать QR-коды при положительном тесте на антитела к Covid-19. Срок действия сертификата составит 6 месяцев.

При этом врачи напоминают, что единственным верным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Чтобы привиться, нужны лишь паспорт и полис ОМС. Россиян прививают отечественными препаратами, которые доказали свою эффективность и безопасность.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>