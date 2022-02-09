РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 11 956 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 857 369 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России обновился рекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом - за последние 24 часа в стране выявили 183 103 новых случая инфицирования. С начала пандемии зафиксировано 13 330 769 таких случаев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что в Подмосковье провели более 15,5 млн ПЦР-исследований на наличие коронавируса. Это самый точный способ выявления патогена у человека.

Сохранить жизнь и здоровье в период пандемии позволит вакцинация. Процедуру проводят бесплатно.

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