РИАМО - 9 фев. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 11 521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было выявлено 2 535 756 случаев заражения, сообщает городской оперштаб.

Очередная волна пандемии начинает постепенно спадать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на прошлой неделе количество новых выявленных случаев Covid-19 снизилось на 6%. Тем не менее число поступающих в стационары больных выросло за неделю на 15%.

Защитить свое здоровье от Covid-19 можно с помощью вакцинации и ревакцинации. Пройти процедуру можно в любом из городских прививочных пунктов.

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