РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. В городском округе Мытищи 17 февраля пройдет мастер-класс «Расчет налогов», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинг-центра«Старт».

Началась горячая пора отчетности за IV квартал и годовой отчетности за 2021 год. Очень много нюансов в расчет налогов, а также в возможности их снижения.

На мастер-классе на примерах разберут расчет самых основных налогов и научатся их оптимизировать законными путями. Для записи на мероприятие необходимо заполнить форму по ссылке.

Начало мастер-класса в 16:00. Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/1, коворкинг-центр «Старт».