РИАМО - 9 фев. Организм может ослабнуть только на пару дней при заболевании коронавирусом, а может ему потребуется на восстановление несколько месяцев, сообщил диетолог, врач спортивной медицины Александр Бурлаков.

«У нас нет клинических исследований, которые бы нам говорили, что перенесенная коронавирусная инфекция (в легкой и средней форме, – ред.) может значительно ухудшать восстановление спортивной формы человека. Но тут надо понимать, что если во время болезни был перерыв в занятиях спортом, то при возвращении к обычной жизни человек может субъективно почувствовать, что у него больше болят мышцы», – сказал Бурлаков в эфире радио Sputnik.

Для того, чтобы вернуться к прежней физической активности нужно гулять на свежем воздухе. Начинать нужно с 45 минут в день.

После этого можно переходить к дыхательной гимнастике. И только потом можно начинать силовые нагрузки.

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